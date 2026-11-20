Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 20/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Nhiệt độ lúc 7h tại khu vực Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C. Tại đặc khu Bạch Long Vĩ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; đặc khu Cồn Cỏ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Sáng nay nhiệt độ ở Hà Nội đã xuống tới 15 độ C.

Dự báo trong ngày và đêm 20/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Người dân mặc kín áo ấm, khăn len khi ra đường sáng 20/11.

Cơ quan khí tượng cũng dự báo từ sáng 20/11 đến ngày 21/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn và dông có thể đi kèm các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và an toàn của người dân.