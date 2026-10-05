Không khí lạnh tăng cường, Lào Cai vùng núi cao có nơi rét đậm

Ảnh minh họa (AI).

Trong 24 giờ qua, các khu vực trong tỉnh Lào Cai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ lúc 1 giờ ngày 5/10 phổ biến từ 18,5 - 27,7°C.

Hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Lào Cai. Do tác động của không khí lạnh tăng cường nén rãnh thấp đầy dần lên, trong ngày 5/10, các khu vực trong tỉnh tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, sau đó mưa giảm dần cả về diện và lượng.

Gió Đông Bắc duy trì cấp 2. Thời tiết chuyển mát, sau đó lạnh về đêm và sáng sớm. Vùng cao trời rét; vùng núi cao trời rét, đêm và sáng có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại vùng thấp phổ biến 20 - 22°C; vùng cao 16 - 18°C; vùng núi cao 13 - 15°C.

Cụ thể, ngày và đêm 5/10, các khu vực vùng thấp gồm Lào Cai, Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng, Nghĩa Lộ, Lục Yên, Yên Bái, Mậu A, Trấn Yên, Yên Bình và Văn Chấn có nhiệt độ thấp nhất 22 - 24°C, nhiệt độ trung bình 25 - 26°C.

Các khu vực vùng cao gồm Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương, Mù Cang Chải và Hạnh Phúc có nhiệt độ thấp nhất 16 - 18°C, nhiệt độ trung bình 19 - 20°C. Riêng Sa Pa, nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16°C, nhiệt độ trung bình 17 - 18°C.

Ngày và đêm 6/10, nhiệt độ tại vùng thấp tiếp tục giảm, thấp nhất phổ biến 20 - 22°C; vùng cao từ 16 - 18°C. Tại Sa Pa, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 13 - 15°C, nhiệt độ trung bình khoảng 16 - 17°C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Thời tiết mưa làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động ngoài trời. Trời rét, rét đậm tại vùng núi cao có thể tác động đến sức khỏe người dân cũng như sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng, vật nuôi.