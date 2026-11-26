Hà Nội không mưa, rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Ảnh: Kim Nhuệ

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 26 và sáng 27-11, Hà Nội không mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực trung tâm thành phố 16-18 độ C, các khu vực còn lại 15-17 độ C. Trưa và chiều 27-11, trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 23-25 độ C.

Khoảng đêm 27-11, khi không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Hà Nội, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2. Đêm 27 và sáng 28-11, nhiệt độ thấp nhất ở Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh và một số nơi phía Tây thành phố như Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai ở mức 15-17 độ C. Khu vực trung tâm thành phố và các xã Thanh Oai, Phú Xuyên, Vân Đình phổ biến 16-18 độ C.

Trưa và chiều 28-11, Hà Nội có nắng. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung tâm thành phố 26-28 độ C, phía Bắc và phía Nam 25-27 độ C, phía Tây 24-26 độ C. Từ đêm 28-11 đến ngày 2-12, không khí lạnh suy yếu dần. Hà Nội có mưa vài nơi về đêm, ngày nắng, trời rét về đêm và sáng sớm trong những ngày đầu, sau rét giảm.

Các nơi khác, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ khoảng chiều 27-11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó mở rộng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C.

Từ chiều 27 đến sáng 30-11, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao có khả năng cao gây mưa lớn diện rộng tại khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa. Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng thấp, đô thị, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, từ chiều tối 27-11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Từ đêm 27-11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Ở Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.