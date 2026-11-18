Theo dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn, trưa và chiều 18/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực biên giới phía bắc nước ta. Chiều tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đợt không khí lạnh này có cường độ không mạnh bằng đợt xảy ra trong giai đoạn từ ngày 9 đến 13/11. Tuy nhiên, do tác động nén rãnh áp thấp trên mực 1.500m, trong chiều và đêm 18/11, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Từ đêm 18 đến ngày 19/11, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ thời tiết cực đoan và mưa lớn ở Trung Bộ

Đáng lưu ý, theo chuyên gia khí tượng, mưa dông tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố, lốc, sét, mưa đá, đặc biệt là gió giật mạnh trong cơn dông. Người dân cần đề phòng các hiện tượng này để chủ động bảo vệ người và tài sản.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Không chỉ gây mưa và giảm nhiệt ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, không khí lạnh còn tương tác với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, làm gia tăng mưa tại Trung Bộ. Từ ngày 19 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Đây là đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày, người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động đề phòng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển

Trên biển, từ chiều và tối 18/11, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Từ đêm 18/11, khu vực bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế biển. Các phương tiện hoạt động trên những vùng biển này cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án bảo đảm an toàn.