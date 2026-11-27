1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua

Thời tiết tỉnh Lai Châu nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; trời rét, vùng núi cao rét đậm, rét hại. Gió nhẹ. Nhiệt độ 13h trưa nay (27/11) các nơi phổ biến từ 19,1 - 24,5°C.

Hiện nay (27/11), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.

2. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Từ đêm nay (27/11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Lai Châu. Thời tiết các nơi trong tỉnh nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao rét hại. Gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt từ 9 - 11°C, vùng núi cao 6 - 8°C.

3. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm

Từ đêm 27 - 29/11, tỉnh Lai Châu có nơi rét đậm, vùng núi cao rét hại.

4. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội

Rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ; ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.