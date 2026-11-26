Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét. (Ảnh: Hải Nam)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (26/11), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Sáng cùng ngày, Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 14-17 độ C.

Dự báo, từ chiều 27/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét; riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C.

Tại Hà Nội, trời không mưa, đêm và sáng rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.

Trên biển, từ chiều tối 27/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1-2,5m, biển động. Từ đêm cùng ngày, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ chiều 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển.