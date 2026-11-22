Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ có nơi rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/11, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Trước khi đón đợt không khí lạnh mới, Bắc Bộ có nắng, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 22-25 độ C.

Dự báo khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C; vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Tại Hà Nội, đêm 23/11 và ngày 24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 24/11, thời tiết chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển tiềm ẩn nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Cảnh báo mưa lớn, dông lốc và gió giật mạnh

Cùng với rét, không khí lạnh còn gây mưa tại nhiều khu vực. Từ đêm 23 đến ngày 24/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng vùng núi và trung du có nơi xuất hiện mưa to cục bộ.

Ngày và đêm 24/11, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, từ đêm 24 đến ngày 26/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc.

Gió Đông Bắc giật cấp 9, sóng biển cao đến 5m

Trên biển, hiện nay vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7. Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác.

Trong đêm 22/11 và ngày 23/11, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-3m. Gió có xu hướng giảm dần trong ngày 23/11.

Tuy nhiên, từ sáng 24/11, gió Đông Bắc tại vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, sẽ mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m tại vịnh Bắc Bộ và 3-5m ở khu vực Bắc Biển Đông, biển động mạnh.

Ngoài ra, đêm 22/11 và ngày 23/11, các vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và Nam Biển Đông có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực biển chịu ảnh hưởng đều có nguy cơ cao gặp nguy hiểm do gió mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được xác định ở cấp 2.

Người dân, đặc biệt là ngư dân và các đơn vị hoạt động trên biển, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án phòng tránh để bảo đảm an toàn về người và tài sản.