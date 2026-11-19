Hà Nội se lạnh, nhiệt độ sáng 19-11 còn 18 độ C, dự báo nhiệt độ còn giảm thêm từ chiều nay. Ảnh: PHÚC HẬU

Tại Bắc bộ, nhiệt độ lúc 1 giờ hôm nay phổ biến còn 18-21 độ C. Tại trạm Bạch Long Vĩ, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Từ đêm 18-11 và sáng sớm 19-11, khu vực Bắc Trung bộ đã có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 18-11 đến 3 giờ ngày 19-11 tại một số trạm vượt 50mm như: Lương Sơn (Thanh Hóa) 65mm, Châu Bính (Nghệ An) 63mm, Chợ Tràng (Hà Tĩnh) 57mm…

Trong ngày 19-11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung bộ và Tây Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung bộ.

Đêm 19-11 và ngày 20-11, không khí lạnh tăng cường, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo tại Bắc bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Bắc Trung bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi Bắc bộ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Về mưa lớn, từ chiều 19-11 đến đêm 21-11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cụ thể, từ chiều 19-11 đến đêm 20-11, lượng mưa phổ biến 70-130mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Ngày và đêm 21-11, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ chiều 19-11 đến đêm 21-11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Tại Nam bộ, trong ngày 19-11, Nam bộ ít mưa, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 20 đến 22-11, mưa có xu hướng trở lại, xuất hiện rải rác, có nơi mưa to. Các khu vực cần lưu ý gồm Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp và phía Bắc của khu vực Đông Nam bộ.