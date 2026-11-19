Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ duy trì trạng thái trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Bắc Trung Bộ chuyển rét, còn khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C, riêng vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 19 độ C.

Dự báo ngày và đêm 19 - 20/11, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ dao động từ 17 - 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 18 - 20 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội có lúc xuất hiện mưa, trời rét. Người dân cần chú ý giữ ấm khi tham gia các hoạt động ngoài trời, nhất là vào ban đêm và sáng sớm.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3; vùng ven biển cấp 4 - 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ rét, miền Trung mưa lớn.

Trên biển, ngày và đêm 19/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao 2 - 4m, biển động mạnh.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao 3 - 5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao 2 - 4m, biển động.

Trước diễn biến không khí lạnh tăng cường, mưa lớn và gió mạnh trên biển, người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết. Các phương tiện hoạt động trên biển cần đặc biệt lưu ý tình trạng gió mạnh, sóng lớn để bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có mưa rải rác; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc, có mưa vài nơi; phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; phía Nam có nơi trên 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-23 độ C; phía Nam 24-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.