Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét 14 độ C, Trung Bộ mưa rất to

Nhiệt độ tại Bắc Bộ sáng sớm phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực Trung Bộ khiến Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C. Trong khi đó, Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa cục bộ có nơi vượt 250mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 10/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nhiệt độ tại Bắc Bộ sáng sớm phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến 15-18 độ C. Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, thành phố Huế trời lạnh.

Trên đất liền, sáng 10/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên biển, nhiều khu vực có gió Đông Bắc mạnh, sóng cao và biển động. Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng cao 4-6 m.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m. Các vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông, từ Gia Lai đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m.

Trung Bộ mưa lớn, đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Theo dự báo, từ sáng sớm 10/11 đến đêm 11/11, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Tại Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Riêng sáng 10/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa cũng có mưa to và dông.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Trên biển, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa rào và dông. Các vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Đáng chú ý, ven biển các tỉnh, thành phố từ Huế đến Quảng Ngãi cần đề phòng triều cường cao kết hợp sóng lớn do sóng lừng ngoài khơi truyền vào.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày và đêm 11/11, Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 3-5m. Các vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và từ Gia Lai đến Cà Mau có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m.

Từ ngày 12/11, mưa lớn tại khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần./.