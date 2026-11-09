Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ mưa rét, có nơi dưới 12 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, chiều 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 18 - 21 độ C, vùng núi từ 15-18 độ C; tại đặc khu Bạch Long Vỹ có gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 10, đặc khu Cô Tô có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8 - 9, đặc khu Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Miền Bắc mưa rét, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Ảnh: TTXVN

Dự báo, chiều tối và đêm 9/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3 - 4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, từ đêm 9/11 TP Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến từ 15 - 18 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét.

Dự báo, từ chiều tối 9/11 đến sáng 10/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông. Từ chiều tối 9/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Trên biển, đêm 9 và ngày 10/11, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, đêm có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10; sóng biển cao từ 4 - 6 m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10; sóng biển cao từ 4 - 6 m; biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao từ 3 - 5 m; biển động mạnh. Vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông và từ Gia Lai đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2 - 4 m; biển động.