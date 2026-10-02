Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ mưa lớn từ ngày 4/10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/10, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ lúc 7 giờ phổ biến 27-29 độ C.

Khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó tác động đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế.

Không khí lạnh gây mưa lớn, trời chuyển lạnh

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 4/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Tại Hà Nội, từ gần sáng 5/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực. Từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng 5/10 trời chuyển lạnh.

Từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Không khí lạnh tăng cường gây mưa dông, trời chuyển lạnh tại Bắc Bộ từ đêm 4/10. (Ảnh minh họa).

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Biển động mạnh khi gió Đông Bắc tăng

Trên biển, từ gần sáng và sáng 5/10, tại vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 2-3m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển.

Tuyên Quang cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Cùng thời điểm, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa. Trong 2 giờ từ 2-4 giờ ngày 2/10, một số khu vực có mưa vừa đến mưa to, trong đó Xuân Minh ghi nhận 82,2mm, Tiên Nguyên 17,6mm.

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa, trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc được cảnh báo tại các xã, phường: Thông Nguyên; Hồ Thầu, Nậm Dịch, Quang Bình, Quảng Nguyên, Tân Quang và Tiên Nguyên. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng việc di chuyển, phá hủy công trình dân sinh, kinh tế và gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Cơ quan chức năng địa phương được kiến nghị rà soát các điểm nghẽn dòng, vị trí xung yếu để chủ động phòng tránh, ứng phó.