Không khí lạnh suy yếu nhanh, miền Bắc nắng mạnh trở lại

XEM VIDEO:

Dự báo viên Trần Thị Thúy Nga, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vừa cập nhật tình hình thời tiết cả nước trong đêm nay 22/10 và ngày 23/10, đồng thời thông tin về diễn biến siêu bão Champi.

Theo đó, khối áp cao lục địa tăng cường yếu đã nhanh chóng suy yếu. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết trên hầu khắp cả nước tương đối thuận lợi, phổ biến ít mưa, ban ngày có nắng.

Riêng khu vực miền Tây Nam Bộ, chiều 23/10 vẫn có khả năng xuất hiện mưa rải rác.

Nhiệt độ trên cả nước tương đối đồng đều. Ban đêm và sáng sớm, thời tiết dịu mát, nhiệt độ phổ biến 23-26 độ; đến trưa và chiều, nhiệt độ tăng lên 32-34 độ.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới chủ đạo là nắng; từ 27/10, nhiệt độ giảm dần. Nguồn: NCHMF

Siêu bão Champi hướng về Đài Loan, biển động mạnh

Về diễn biến siêu bão Champi, hiện bão đang hoạt động trên vùng biển phía đông bắc Philippines. Dự báo, bão di chuyển theo hướng Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần, không tác động trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Tuy nhiên, hoàn lưu phía tây của bão có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gây gió mạnh và biển động.

Cụ thể, trong đêm 22/10 và ngày 23/10, khu vực phía đông bắc Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Riêng vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, biển động rất mạnh.

Người dân hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn trước tình hình gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (từ đêm 22/10 đến ngày 1/11):

Từ đêm 22-24/10:

Bắc Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù.

Các khu vực khác: có mưa rào và giông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều và tối 22/10 có mưa rào và giông rải rác.

Từ đêm 24/10 đến ngày 1/11:

Bắc Bộ: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Riêng ngày 25-26/10 có mưa rào và giông vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; từ 26/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông (riêng ngày 26/10 mưa tập trung ở phía Bắc khu vực).

Duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc từ ngày 27/10 có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ từ ngày 29/10, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.