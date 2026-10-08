Không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc nhiệt tăng nhẹ, miền Trung tiếp tục mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh có xu hướng suy yếu dần. Ngày 8/10, miền Bắc ngày nắng, nền nhiệt tăng nhẹ, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3 khiến thời tiết hanh khô, dịu mát; sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Từ đêm 8/10, khu vực có mưa vài nơi. Riêng khu vực Nam đồng bằng ngày 9/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đêm qua và sáng sớm nay (8/10), khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 07/10 đến 03 giờ ngày 08/10 có nơi trên 70mm như các trạm: Giang Hải (TP. Huế) 165.8mm, Bình Trị (Quảng Ngãi) 74.6mm,…

Từ sáng sớm 8/10 đến đêm 8/10, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ ngày 9/10 mưa lớn giảm dần.

Miền Trung tiếp tục mưa dông mạnh. Ảnh: Q.H

Từ ngày 8/10 đến đêm 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Ngày và đêm 9/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 8/10, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20- 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày và đêm 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Từ ngày 11/10 mưa lớn có xu hướng giảm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 8/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-32 độ, phía Nam 26-29 độ. Phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng TP. Huế có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ. Nhiều mây, phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.