Không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc vào tháng 10?

Dự báo thời điểm thời tiết miền Bắc xuất hiện không khí lạnh

Chia sẻ trên Báo Sức khỏe và Đời sống ông Nguyễn Đức Hòa (Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, từ tháng 10/2026 đến tháng 3/2027, El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh. Nhiệt độ tại miền Bắc và nhiều khu vực trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Đáng chú ý, không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu.

Theo dự báo, từ tháng 10 đến tháng 12/2026, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với TBNN. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với TBNN cùng kỳ.

Như vậy, dự báo hiện chưa xác định cụ thể thời điểm miền Bắc xuất hiện đợt rét đậm, rét hại đầu tiên. Rét đậm, rét hại có khả năng đến muộn hơn so với quy luật khí hậu.

Theo nhận định khí hậu thời kỳ từ tháng 10/2026 đến tháng 3/2027 của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong thời kỳ từ tháng 01-3/2027, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh, tuy nhiên xác suất giảm hơn so với thời kỳ từ tháng 10-12/2026. Nhiều khả năng hiện tượng El Nino sẽ còn tiếp tục duy trì đến các tháng đầu mùa hè năm 2027.

Trong bối cảnh đó, không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu hơn TBNN, ảnh hưởng đến diễn biến thời tiết mùa đông tại miền Bắc.

Cùng với đó, khoảng từ cuối tháng 2/2027 số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện ít hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Diễn biến này có thể khiến thời tiết mùa đông tại miền Bắc có sự đan xen giữa những ngày lạnh và các giai đoạn nền nhiệt cao hơn thông thường.

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp đang hoạt động mạnh và cắt ngang qua khu vực Nam Bộ, khiến khu vực này tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Dự báo lượng mưa từ 40-80mm, có nơi mưa to trên 150mm. Nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp.

Thời gian mưa to tập trung từ chiều đến đêm. Buổi sáng khu vực Nam Bộ trời ngớt mưa, hửng nắng.

Nằm phía Bắc của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió Đông ẩm, khu vực Trung Bộ cũng tiếp tục có mưa lớn từ tỉnh Lâm Đồng trở ra Hà Tĩnh. Lượng mưa dao động từ 50-120mm, có những nơi mưa to trên 250mm.

Nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp; sạt lở đất, lũ quét trên các sông suối nhỏ, triền đồi núi.

Thời tiết tại hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An và khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác trong sáng nay. Đến trưa chiều mưa ngớt, trời hửng nắng. Mức nhiệt cao nhất dao động từ 31-34 độ.