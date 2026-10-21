Không khí lạnh sắp về thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?

Không khí lạnh sắp về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có thay đổi?

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiếp diễn có mưa dông. Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh yếu.

Dự báo một số tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội khả năng từ chiều tối nay có mưa do không khí lạnh tràn về.

Mưa có thể duy trì đến thứ Sáu. Tuy nhiên mưa rào, lượng nhỏ, không liên tục nên lượng nhiệt chỉ giảm nhẹ từ 1-2 độ. Mức nhiệt từ khoảng 33 độ xuống còn 31 độ. Mức nhiệt này chỉ cảm giác đỡ nóng.

Nguyên nhân do sóng lạnh yếu lệch Đông di chuyển xuống nước ta sẽ đưa ẩm từ biển vào và gây mưa. Mưa xuất hiện tại Thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh thành như: Lạng Sơn, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng…

Trước khi có mưa, khắp Bắc Bộ trời vẫn nắng nhiều và khá nóng với mức nhiệt cao nhất từ 32-34 độ.

Sóng lạnh yếu cũng tác động đến Bắc miền Trung. Chiều tối nay nhiều phường từ khu vực Thanh Hóa vào đến TP Huế có mưa rào. Trước đó, trưa và chiều trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ.

Thời tiết từ TP Đà Nẵng trở vào Lâm Đồng và các tỉnh thành Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa dông vào chiều nay. Cục bộ có nơi có mưa to với lượng 70mm, có thể gây ra hiện tượng ngập úng vùng trũng thấp. Cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh đi kèm trong mưa dông.

Theo dự báo thời tiết, trước khi có mưa Hà Nội vẫn nắng nóng. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 21/10 đến ngày 22/10

- Khu vực Bắc Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm 21/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Nam Bộ và và Lâm Đồng: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 22/10 đến ngày 30/10

- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế thời kỳ 2-3 ngày cuối có khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Tây Nam Bộ chiều và tối 23/10 có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.