Không khí lạnh sắp tràn xuống, Hà Nội chuyển rét từ bao giờ?

Sáng 16/11, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam. Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 22–25 độ C.

Bắc Bộ đón mưa dông trước khi chuyển rét

Ngày 18/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trước tiên đến khu vực phía đông bắc Bắc Bộ, sau đó lan sang các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

(Ảnh minh họa)

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Vùng ven biển có gió cấp 4–5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Từ ngày 18 đến 19/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Riêng Hà Nội, không khí lạnh dự kiến ảnh hưởng từ khoảng trưa và chiều 18/11. Trong ngày và đêm 18/11, thành phố có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 18/11, trời chuyển rét.

Cũng từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 12–15 độ C ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Tại đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mức thấp nhất phổ biến 15–18 độ C.

Trung Bộ có nơi mưa rất to, sóng trên Bắc Biển Đông cao tới 5 m

Từ khoảng đêm 19/11 đến 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở mức cao. Những hiện tượng này có thể làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gây hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, gió đông bắc ở vịnh Bắc Bộ mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9. Sóng cao 2–4 m, biển động mạnh. Tại Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng cao 3–5 m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8. Sóng cao 2–4 m, biển động. Gió mạnh và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển.