Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (22/11), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ không mưa, nhiệt độ lúc 19h phổ biến 20-23 độ.

Trên đất liền, khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Trên biển, từ sáng 24/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Từ ngày 24/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ; vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm 23-24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 24/11, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 23-24/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 24/11, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 24-26/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.