Không khí lạnh sắp tràn về, Bắc bộ chuyển rét từ đêm 18-11

Hà Nội sáng sớm 16-11. Ảnh: PHÚC HẬU

Sáng 16-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc lục địa châu Á đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, từ ngày 18-11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

Khoảng đêm 19-11 và ngày 20-11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 18 đến 19-11, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 18-11, Bắc bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19-11, Bắc Trung bộ chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại vùng núi và trung du Bắc bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến 15-18 độ C.

Tại Hà Nội, không khí lạnh dự kiến ảnh hưởng từ khoảng trưa và chiều 18-11. Trong ngày và đêm 18-11, thành phố có mưa, mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 18-11, trời chuyển rét.

Trên biển, từ trưa và chiều 18-11, vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng cao 3-5m.

Từ chiều và đêm 19-11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-4m.