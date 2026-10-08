Không khí lạnh sắp suy yếu, Hà Nội có thể mưa vào thời điểm nào?

Hà Nội sắp bớt se lạnh

Hà Nội những ngày này có thời tiết chuẩn mùa Thu: Ban ngày nhiều nắng, sáng sớm và tối se lạnh, nhìn ngoài trời thì thấy đẹp, cảm nhận thì mát mẻ dễ chịu.

Hôm nay, 8/10, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội vẫn khoảng 30 - 31oC, dù là nhiệt độ không khí hay nhiệt độ thực đo cũng vậy, khó mà chê được.

Nhưng dự báo từ khoảng ngày mai, 9/10, không khí lạnh sẽ suy yếu, nhiệt độ ở Hà Nội có thể tăng nhẹ, gió mùa Đông Bắc có thể nhường chỗ cho gió Đông Nam, sau đó gió thay đổi trong ngày.

Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 9/10. Ảnh: Ventusky, ICON.

Ở Hà Nội sắp có mưa không?

Một số mô hình quốc tế hiện tại dự báo miền Bắc có mưa rải rác từ tối hoặc đêm 9/10 đến rạng sáng 10/10, và Hà Nội cũng có thể có mưa nhỏ trong khoảng thời gian này.

Nhưng như vậy không có nghĩa là ở Hà Nội mưa liên tục từ đêm 9/10 đến sáng 10/10, mà nếu có mưa thì có khả năng là mưa ngắt quãng, có nơi mưa, nơi không.

Sau ngày 10/10, Hà Nội có xu hướng bớt khô hanh, cảm giác se lạnh có thể giảm một chút (nhưng không đến mức nóng).

Dự báo của mô hình ECMWF (châu Âu) về mưa ở một số khu vực tại miền Bắc vào khoảng đêm 9, rạng sáng 10/10 (những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong khoảng 3 giờ). Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Thời tiết mùa Thu đẹp thật nhưng lại cũng khiến những người có cơ địa nhạy cảm dễ bị cúm, viêm họng, nẻ da… Vì vậy, khi thời tiết khô hanh, người dân nên uống nhiều nước trong cả ngày, dùng kem dưỡng ẩm cho da và nên giữ ấm đường hô hấp.