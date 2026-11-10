Không khí lạnh ở Hà Nội kéo dài bao lâu?

Hà Nội rét, miền Trung còn mưa lớn đến đêm 11/11

Theo tin dự báo mới nhất của TTKTTV, trong đợt không khí lạnh này, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, TP. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14–17°C, vùng núi cao có nơi dưới 11°C. Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, mức thấp nhất phổ biến 15–18°C. Riêng Hà Nội ngày 10/11 trời rét, không mưa.

Ảnh minh họa.

Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 3–4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8.

Từ sáng 10/11 đến đêm 11/11, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông. Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Mưa lớn có thể gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở mức cao. Những hiện tượng này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối và gây hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Biển động mạnh, sóng cao tới 6 m

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, sáng 10/11, gió Đông Bắc tại Bạch Long Vỹ mạnh cấp 7–8, giật cấp 9–10. Cô Tô ghi nhận gió giật cấp 8–9, Cồn Cỏ giật cấp 9, Lý Sơn giật cấp 8 và Phú Quý giật cấp 7. Tại Huyền Trân, gió mạnh cấp 6.

Trong ngày và đêm 10/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng cao 3–5 m, biển động mạnh. Từ đêm, gió tại đây giảm dần. Ở Bắc Biển Đông, gồm đặc khu Hoàng Sa, gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9–10, sóng cao 4–6 m.

Phía bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũng có sóng cao 4–6 m, gió giật cấp 8–9, biển động mạnh. Phía nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và phía tây nam Biển Đông, gồm phía tây đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 3–5 m. Gió mạnh và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến tàu thuyền và các hoạt động trên biển.