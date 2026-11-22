Tin không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/11, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 15-18 độ.

Trên đất liền: khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Gió: Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Nhiệt độ: Từ ngày 24/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội: Đêm 23-24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 24/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ.

Dự báo thời tiết không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, vùng núi cao có nơi rét dưới 10 độ. Ảnh minh họa

Trên biển từ sáng 24/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Từ đêm 23-24/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 24/11, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 24-26/11, khu vực từ Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 22/11

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thời tiết có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 30-32 độ.

Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.