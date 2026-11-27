Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 27/11, miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết lạnh giá, tuy nhiên, xu hướng sẽ thay đổi trong những ngày tới.

Đáng chú ý, ngày 27/11, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Vì vậy, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 01h phổ biến 17–20°C.

Từ khoảng chiều 27/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này:

Bắc Bộ: 15–18°C; vùng núi Bắc Bộ 12–15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C.

Bắc Trung Bộ: 16–19°C.

Khu vực Hà Nội: Không mưa, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15–17°C.

Mặc dù các đợt không khí lạnh lần này được dự báo sẽ ảnh hưởng nhiều đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ và có khả năng hoạt động mạnh trong 10 ngày cuối tháng 11/2026, tuy nhiên, những đợt này được đánh giá không kéo dài, vì vậy, nền nhiệt có thể thay đổi theo ngày.

Những ảnh hưởng thời tiết do không khí lạnh

Một trong những cảnh báo đáng chú ý cho đợt không khí lạnh mạnh lần này, là không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ ngày 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ thành phố Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Khu vực Hà Nội không khí lạnh không gây mưa, nhưng đêm và sáng trời rét. Ảnh minh hoạ: canva.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Trong khi đó, chuyên gia cảnh báo gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 26/11 đến ngày 28/11:

- Bắc Bộ: có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: phía Bắc có mưa vài nơi; riêng phía Nam từ đêm 27/11 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ thành phố Huế đến phía thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều ngày 27/11 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng từ chiều tối và đêm 27/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 28/11 đến ngày 06/12:

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: có mưa vài nơi. Từ đêm 28-29/11, đêm và sáng trời rét; sau đêm và sáng trời lạnh.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 30/11, sau có mưa vài nơi.

- Khu vực từ thành phốHuế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: từ đêm 28/11 đến sáng 30/11 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ đêm 28-29/11 khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan, người dân cần chủ động theo dõi thường xuyên các bản tin và chú ý đề phòng.