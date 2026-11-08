Không khí lạnh mạnh tràn xuống, nơi nào ở miền Bắc rét 13 độ?

Dự kiến khoảng chiều tối và tối 8/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Về diễn biến nhiệt độ, từ đêm 8/11, khu vực vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9/11. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 13 độ C.

Ảnh minh họa/Nguồn: Hà Nội Mới

Biển động mạnh, nhiều khu vực có sóng cao 6m

Không khí lạnh mạnh cũng khiến gió trên biển gia tăng. Từ tối và đêm 8/11, tại vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 4-6m, gây biển động mạnh.

Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 3-5m.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ

Cùng với không khí lạnh, nhiều khu vực được cảnh báo có mưa lớn trong những ngày tới.

Cụ thể, từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Đáng chú ý, từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Đặc biệt, mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động kinh tế khác. Người dân, đặc biệt là những người sinh sống tại khu vực miền núi và ven biển, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp phòng tránh phù hợp.