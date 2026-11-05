Không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc từ 8/11, Hà Nội chuyển rét

Một đợt không khí lạnh mạnh dự báo ảnh hưởng đến miền Bắc trong hai ngày 8-9/11, gây mưa rào, dông và khiến nhiệt độ giảm nhanh. Tại Hà Nội, nhiệt độ ngày 9/11 có thể giảm xuống 20-24 độ C, những ngày sau đó ban đêm xuống khoảng 19 độ C.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Niño đang hoạt động với cường độ rất mạnh. Dự báo, hiện tượng này tiếp tục duy trì cường độ và có khả năng đạt đỉnh từ nay đến hết năm 2026, với xác suất khoảng 96%.

Dưới tác động của El Niño, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước được dự báo cao hơn 1-2 độ C so với cùng kỳ. Hoạt động của không khí lạnh trong tháng 11 có xu hướng yếu hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, trong thời kỳ đầu tháng, không khí lạnh có khả năng hoạt động tích cực hơn, khiến thời tiết có những chuyển biến đáng chú ý.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh vào ngày 5-6/11 và 8-9/11. Trong đó, đợt không khí lạnh khoảng ngày 8-9/11 được dự báo có cường độ mạnh hơn, tác động rõ rệt đến thời tiết miền Bắc.

Từ ngày 8-9/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Đêm và sáng, trời chuyển rét.

Hà Nội giảm nhiệt mạnh từ ngày 9/11

Tại Hà Nội, thời tiết dự báo có sự thay đổi rõ rệt từ ngày 8/11. Trong ngày này, khu vực nhiều mây, ít khả năng có mưa, nhiệt độ dao động 24-30 độ C.

Sang ngày 9/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa dông, nhiệt độ giảm xuống mức 20-24 độ C.

Từ ngày 10/11 trở đi, thời tiết ít mưa, nhiều mây. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 25-26 độ C, ban đêm giảm còn khoảng 19 độ C.

Như vậy, Hà Nội có khả năng chuyển lạnh từ ngày 9/11, nền nhiệt giảm khoảng 5-6 độ C so với những ngày trước đó. Thời tiết sau đó duy trì trạng thái mát mẻ, đặc biệt về đêm và sáng sớm.

Không khí lạnh tràn về, dự báo Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa dông, nhiệt độ giảm xuống mức 20-24 độ C.

Trung Bộ đề phòng mưa lớn, biển động mạnh

Không chỉ gây biến động thời tiết tại miền Bắc, đợt không khí lạnh lần này còn có thể kết hợp với các hình thái khí tượng khác gây mưa lớn tại nhiều khu vực miền Trung.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp, kết hợp với các nhiễu động gió Đông trên cao và tác động của địa hình, từ ngày 9 đến 12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Trên biển, từ đêm 8 đến ngày 12/11, khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió có xu hướng mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m. Các hoạt động hàng hải và đánh bắt thủy sản cần đặc biệt chú ý diễn biến gió mạnh, sóng lớn.

Cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong tháng 11

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, trong tháng 11, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, lượng mưa tại khu vực Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có xu hướng thiếu hụt 20-40% so với cùng kỳ. Tại Nam Bộ, tổng lượng mưa dự báo ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Đáng chú ý, dù hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới được dự báo ít hơn, nguy cơ xuất hiện mưa lớn vẫn cần được đề phòng, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và gió giật mạnh vẫn có thể xảy ra trên phạm vi cả nước.

Trước diễn biến thời tiết có nhiều biến động, người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, chủ động bảo vệ sức khỏe khi nhiệt độ giảm nhanh, đồng thời đề phòng nguy cơ mưa lớn, ngập úng và các hiện tượng thời tiết cực đoan.