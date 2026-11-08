Không khí lạnh mạnh tràn xuống, miền Bắc đón đợt rét diện rộng đầu tiên mùa Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 8/11, bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Đây được dự báo là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026-2027, khiến nền nhiệt miền Bắc giảm nhanh, trong khi miền Trung có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

Không khí lạnh mạnh gây mưa dông, miền Bắc trời rét từ ngày mai, có nơi dưới 13 độ C. (Ảnh minh hoạ)

Trước khi không khí lạnh tràn xuống, trong ngày 8/11, khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông cục bộ; riêng đồng bằng Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ lúc 1 giờ phổ biến 23-26 độ C, đến 13 giờ tăng lên 27-30 độ C.

Dự báo từ chiều tối 8/11 đến ngày 9/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trên 80mm.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm 8.11, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9/11.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Cụ thể, đêm 8.11 và ngày 9.11, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, riêng vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C; đêm 9.11 và ngày 10.11, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 19-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Tại Hà Nội, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng từ tối và đêm 8/11. Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, Thủ đô có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ ban đêm giảm nhanh xuống 18-20 độ C, trời chuyển rét từ ngày 9/11.

Đáng chú ý, không chỉ gây rét ở miền Bắc, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao còn khiến miền Trung đối mặt với một đợt mưa lớn diện rộng. Dự báo từ đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện mưa lớn kéo dài.

Trong đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Riêng TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 9-11/11, tổng lượng mưa có thể đạt 250-450mm, cục bộ có nơi vượt 700mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc, đặc biệt tại các tỉnh miền núi.

Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, có biện pháp phòng tránh rét, đồng thời đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn và dông lốc gây ra.