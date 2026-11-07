Không khí lạnh mạnh tràn xuống, miền Bắc chuyển rét từ ngày nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (7/11), bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Tại Bắc Bộ, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ ghi nhận lúc 7 giờ phổ biến 23-26 độ C.

Dự báo khoảng chiều tối và tối 8/11, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Do tác động của không khí lạnh, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Đáng chú ý, từ đêm 8/11, khu vực vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11 cũng chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C, riêng vùng núi cao có nơi xuống dưới 13 độ C.

Ảnh minh họa/Nguồn: báo Thanh Niên

Tại Hà Nội, không khí lạnh dự kiến ảnh hưởng từ tối và đêm 8/11. Từ chiều tối cùng ngày đến sáng 9/11, khu vực có mưa, mưa rào, có nơi có dông, cục bộ xuất hiện mưa to. Từ ngày 9/11, thời tiết chuyển rét.

Không chỉ gây rét trên đất liền, đợt không khí lạnh lần này còn khiến gió trên biển mạnh lên, sóng cao và biển động.

Cụ thể, từ tối và đêm 8/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Miền Trung có nguy cơ mưa lớn diện rộng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Bên cạnh tình trạng chuyển rét ở miền Bắc, mưa lớn cũng là hình thái thời tiết đáng chú ý trong những ngày tới.

Dự báo từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong các trận mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Đặc biệt, mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng, thấp.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động kinh tế khác.

Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, có phương án phòng tránh mưa lớn, dông lốc và các hình thái thiên tai nguy hiểm, đặc biệt tại những địa bàn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.