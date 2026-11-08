Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có nơi dưới 13 độ C

Sáng 8/11, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 1h phổ biến từ 23-26 độ C.

Dự báo khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Ảnh minh họa.

Khu vực Hà Nội tối và đêm 8/11 có ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11 mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9/11, trời chuyển rét.

Trên biển từ tối và đêm 8/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4-6m; biển động mạnh.

Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.