Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc chuyển rét từ đêm nay

Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. (Nguồn: Vietnamnet)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự kiến ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ từ chiều tối và tối 8/11, sau đó mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm 8/11, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9/11. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, trời có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11, Thủ đô chuyển rét.

Từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, từ đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng. Trong đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ ngày 9-11/11 tại TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng cao 4-6m tại khu vực Bắc Biển Đông, gây biển động mạnh và ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

(Tổng hợp)