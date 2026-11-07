Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội trở rét, Trung bộ mưa cực lớn đến 700 mm

Cơ quan khí tượng thông tin, hiện nay ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh mạnh di chuyển xuống phía Nam nước ta.

Khoảng chiều tối và tối mai 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ, một số nơi ở Nam Trung bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở khu vực vùng núi Bắc bộ từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ ngày 9/11 trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Đêm mai, không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống, Thủ đô Hà Nội chuyển rét

Khu vực Hà Nội tối và đêm 8/11 có ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối ngày 8/11 đến sáng 9/11 có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, cao nhất từ 22-23 độ C.

Từ tối và đêm 8/11, ở vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động mạnh. Từ ngày 09/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, ở Bắc bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 8 đến đêm 9/11, Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị mưa to 100-200mm, có nơi trên 300mm; TP Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi từ 9 đến đêm 11/11, mưa rất to 250-450mm, có nơi trên 700mm; Nam Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa to 150-300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm.

Cảnh báo, từ ngày 09-12/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông thành phố Huế lên mức BĐ2 và trên BĐ2; các sông ở Nam Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông ở Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk dao động ở trên dưới BĐ1.