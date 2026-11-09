Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa dông diện rộng, cảnh báo lốc sét

Tin cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

Không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến miền Bắc khiến nhiệt độ khu vực này đang giảm mạnh, trời dần chuyển rét. Nhiều nơi có gió to, mưa lớn.

Tại Hà Nội, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy, mây đối lưu hoạt động và phát triển trên hàng loạt xã, phường gồm Đa Phúc, Bất Bạt, Ba Vì, Suối Hai, Quốc Oai, Dương Hòa, Sơn Đồng, Hoài Đức, Tây Tựu, Thượng Cát, Phú Diễn, Thiên Lộc, Đông Ngạc, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Nội Bài, Xuân Đỉnh, Phú Thượng, Phúc Thịnh, Ngọc Hà, Vĩnh Thanh, Tây Hồ, Hồng Hà, Sóc Sơn, Bồ Đề, Đông Anh, Thư Lâm, Việt Hưng, Phù Đổng, Hưng Đạo, Chương Mỹ, An Khánh.

Hà Nội mưa rét sáng đầu tuần. (Ảnh: Minh Đức)

Vùng mây có xu hướng phát triển và mở rộng thêm, trong sáng nay tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường, xã Đa Phúc, Phù Đổng, Việt Hưng, Thư Lâm, Đông Anh, Bồ Đề, Sóc Sơn, Hồng Hà, Tây Hồ, Vĩnh Thanh, Ngọc Hà, Phúc Thịnh, Ba Vì, Bất Bạt, Thuận An, Long Biên, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Từ Liêm, Tây Mỗ, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Trung Giã, Kim Anh… và các khu vực khác của Hà Nội.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 9/11, Hà Nội sáng mưa vừa, mưa to và dông, sau mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 18-20°C. Đây cũng là ngày dự báo có nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày 10/11, Hà Nội nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 23°C, thấp nhất 17°C.

Ngày 11-12/11, Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày tiếp tục tăng, cao nhất 24-26°C, thấp nhất 18-19°C.

Từ 13-14/11, Hà Nội duy trì hình thái thời tiết có mây, không mưa, nhiệt độ tăng nhiệt thêm, cao nhất 28-30°C, thấp nhất 20-22°C.

Ngày 15-18/11, thời tiết Hà Nội tương đối thuận lợi và ổn định, trời không mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 28-29°C, nhiệt độ thấp nhất cũng gia tăng, phổ biến 24-26°C.