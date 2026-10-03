Không khí lạnh mạnh tràn về đầu tháng 10, 22 tỉnh thành được yêu cầu ứng phó

Yêu cầu 22 tỉnh thành chủ động ứng phó với không khí lạnh

Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn và gió mạnh trên biển

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế; từ gần sáng ngày 5/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 6-7, giật cấp 8; từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Từ ngày 4/10, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, gió mạnh trên biển và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đối với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn (các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, ven biển từ Quảng Ninh đến Huế): Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, đợt không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Đối với gió mạnh trên biển (các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi), theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ảnh minh họa.

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh trên biển để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Danh sách 22 tỉnh, thành ứng phó với không khí lạnh gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Nhận định xu thế thời tiết 10 ngày tới

Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 4/10

- Khu vực Bắc Bộ:

+ Ngày 3/10: chiều tối đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

+ Ngày 4/10: Dự báo thời tiết đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 3/10 trời nắng, có nơi nắng nóng.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 3/10 đến ngày 11/10

- Bắc Bộ: Thời tiết từ đêm 4/10 đến sáng 5/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 6/10 đêm không mưa, ngày nắng. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế: Từ khoảng đêm 4-6/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc ngày 6/10 mưa giảm. Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh.

- Từ khoảng đêm 6-12/10, khu vực từ Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

- Cao nguyên Trung Bộ: Dự báo thời tiết từ ngày 7/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Nam Bộ: Thời tiết chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ ngày 5/10 cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 7/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.