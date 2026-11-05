Không khí lạnh mạnh sắp tràn xuống, miền Bắc có nơi rét dưới 13 độ C, Trung Bộ mưa lớn

Tối 4/11, dự báo viên Tuấn Anh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 8-9/11, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống và ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Đây được nhận định là đợt không khí lạnh có tác động rõ rệt đến thời tiết nhiều khu vực, với 3 diễn biến đáng chú ý.

Cụ thể, tại miền Bắc, trong hai ngày 8-9/11, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Từ ngày 9/11, nhiệt độ được dự báo giảm mạnh, khiến thời tiết chuyển lạnh rõ rệt.

Không khí lạnh mạnh sắp tràn xuống, miền Bắc có nơi rét dưới 13 độ C.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể giảm xuống còn 16-19 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ có nơi xuống dưới 13 độ C.

Không chỉ ảnh hưởng đến đất liền, đợt không khí lạnh này còn khiến gió trên nhiều vùng biển mạnh lên. Từ đêm 8 đến ngày 12/11, tại Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió có xu hướng mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Đáng chú ý, đợt không khí lạnh mạnh này còn làm gia tăng nguy cơ xuất hiện mưa lớn diện rộng ở khu vực Trung Bộ.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động của đới gió đông trên cao và tác động địa hình, trong khoảng thời gian từ ngày 9-12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.