Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh mạnh

Theo dự báo thời tiết hôm nay (27/11), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.

Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 17 - 20 độ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 - 48h tới:

- Trên đất liền: Từ khoảng chiều 27/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

Khu vực Hà Nội: Không mưa, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15–17 độ.

- Trên biển: Từ chiều tối 27/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,0-2,5m; biển động. Từ đêm 27/11 vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Dự báo thời tiết chiều nay (27/11) không khí lạnh tăng cường tràn xuống, Bắc bộ rét về đêm và sáng. Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 27/11 đến sáng 30/11, ở khu vực từ Tp.Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác động của thiên tai: Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết 27/11

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực này có mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng TP. Huế có mưa rào rải rác, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Nhiều mây, có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, phía Bắc ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3.