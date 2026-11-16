Không khí lạnh mạnh sắp tràn về, miền Bắc chuyển rét, miền Trung đề phòng mưa lớn

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Miền Bắc chuyển từ nắng sang rét, nhiệt độ giảm mạnh

Từ nay đến ngày 17.11, miền Bắc và Hà Nội vẫn duy trì trạng thái thời tiết khá thuận lợi, ban ngày có nắng, một số nơi có thể xuất hiện nắng oi. Tuy nhiên, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ có sự chênh lệch giữa ngày và đêm.

Tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, nhiệt độ ban ngày phổ biến 23 - 31°C, trong khi mức thấp nhất vào ban đêm và sáng sớm khoảng 20 - 23°C. Đây cũng là khoảng thời gian người dân cần lưu ý sự thay đổi nhiệt độ khi di chuyển ngoài trời vào sáng sớm và tối muộn.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, khoảng đêm 17.11 đến ngày 18 - 19.11, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc. Từ ngày 18 - 22.11, thời tiết Bắc Bộ chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi chuyển rét. Đặc biệt, trong khoảng đêm 19 - 21.11, rét có khả năng xuất hiện trên diện rộng.

Nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận được dự báo giảm xuống khoảng 19 - 22°C. Sự thay đổi này khá rõ so với những ngày trước đó, khi nhiệt độ ban ngày vẫn có thể lên tới 31°C. Người dân cần chủ động chuẩn bị trang phục phù hợp, nhất là trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người thường xuyên hoạt động ngoài trời.

Mưa dông mở rộng từ Bắc Bộ đến Trung Bộ

Không khí lạnh lần này không chỉ khiến nền nhiệt giảm mà còn kéo theo diễn biến mưa dông ở nhiều địa phương. Tại Bắc Bộ, từ đêm 17 - 19.11, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ chiều tối và đêm 18.11, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Sang giai đoạn 19 - 22.11, vùng mưa tiếp tục mở rộng xuống Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, một số nơi có thể xảy ra mưa to.

Cùng với mưa, khu vực phía Bắc từ Thanh Hóa đến Huế được dự báo chuyển rét trong khoảng đêm 19 - 22.11. Diễn biến này cần được theo dõi sát, nhất là tại những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất.

Ở Nam Bộ, khoảng ngày 19 - 22.11, mưa rào và dông có khả năng xuất hiện vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Như vậy, phạm vi ảnh hưởng của hình thái thời tiết lần này khá rộng, không chỉ giới hạn ở các tỉnh phía Bắc.

Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Bên cạnh sự thay đổi về nhiệt độ và lượng mưa, người dân cần đặc biệt lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm. Trong những đợt mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đi lại, sản xuất và sinh hoạt.

Khi có mưa dông, người dân nên hạn chế di chuyển ngoài trời, tránh trú dưới cây lớn, gần cột điện hoặc các công trình không bảo đảm an toàn. Tại khu vực miền núi, cần theo dõi cảnh báo mưa lớn để chủ động phòng tránh nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; tại vùng trũng thấp, cần đề phòng ngập úng cục bộ.

Với người dân và du khách có kế hoạch di chuyển trong khoảng thời gian từ 18 -22.11, việc cập nhật dự báo thời tiết tại địa phương trước mỗi hành trình là cần thiết. Đặc biệt, những chuyến đi qua khu vực miền núi, đường đèo hoặc các tỉnh miền Trung nên tính đến khả năng mưa lớn, thời tiết thay đổi nhanh để chủ động điều chỉnh lịch trình.

Đợt không khí lạnh sắp tới được dự báo tác động trên phạm vi nhiều khu vực, với diễn biến khác nhau giữa Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Theo dõi sát các bản tin cập nhật sẽ giúp người dân chủ động ứng phó, hạn chế rủi ro do thời tiết bất lợi.