Không khí lạnh mạnh sắp tràn về: Hà Nội mưa dông, miền Trung mưa lớn đến 11/11

Không khí lạnh mạnh tràn về, Bắc Bộ chuyển rét từ ngày 9/11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/11, bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Trong 24 giờ qua, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 7 giờ phổ biến 23-26 độ C.

Dự báo, khoảng chiều tối và tối 8/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ đêm 8/11, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9/11. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Tại Hà Nội, không khí lạnh ảnh hưởng từ tối và đêm 8/11. Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, thành phố có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9/11 trời chuyển rét.

Hà Nội mưa dông.

Hà Nội cảnh báo mưa dông, lốc, sét và mưa đá

Cùng với diễn biến không khí lạnh, cơ quan khí tượng Hà Nội cảnh báo mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên nhiều khu vực của thành phố.

Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết, vùng mây đối lưu có xu hướng mở rộng. Trong 3 giờ tới, mưa rào và dông có thể xuất hiện tại nhiều phường, xã như Cổ Đô, Phú Diễn, Thượng Cát, Dương Nội, Tây Mỗ, Xuân Phương, Tây Tựu, Yên Nghĩa, Mê Linh, An Khánh, Hoài Đức, Chương Mỹ, Quốc Oai, Sơn Tây, Ba Vì và các khu vực khác của Hà Nội.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, hạn chế trú mưa dưới cây lớn hoặc gần công trình, biển quảng cáo không bảo đảm an toàn.

Miền Trung có thể mưa lớn diện rộng đến đêm 11/11

Đáng chú ý, từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Trước đó, từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An cũng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp. Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh còn có nguy cơ làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và ảnh hưởng đến sản xuất.

Trên biển, từ tối và đêm 8/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng cao 2-4 m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng cao 4-6 m.

Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 3-5 m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo gió mạnh, sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động trên biển. Người dân, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ mưa lớn, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh.