Miền Bắc đón không khí lạnh

Theo dự báo thời tiết, sáng nay (24/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Đông Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ lúc 07 giờ phổ biến 18-21 độ. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới:

Trên đất liền: ngày hôm nay (24/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ, vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội: ngày 24/11, có lúc có mưa. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ.

Dự báo thời tiết trong ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, không khí lạnh cường độ mạnh bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta, từ đêm nay miền Trung mưa lớn. Ảnh minh họa.

Trên biển: ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh. Từ chiều 24/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.

Dự báo chi tiết:

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Ngày và đêm 24/11, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ tối 24/11 đến sáng 26/11, khu vực từ Tp.Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước 24/11

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-21 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực này nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời chuyển rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-25 độ, phía Nam 26-28 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng Tp.Huế tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc (từ Tp.Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.