Không khí lạnh tràn về, miền Bắc thấp nhất dưới 10 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến sát biên giới phía Bắc nước ta. Sáng nay 18/11, Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 22-25 độ.

Dự báo, khoảng trưa 18/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ. Từ chiều và đêm cùng ngày, không khí lạnh mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan đến Trung Trung Bộ.

Ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc mưa giông, chuyển rét. Ảnh: Minh Hiền

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, cường độ của đợt không khí lạnh lần này được đánh giá không mạnh bằng đợt từ 9-13/11. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp trên mực 1.500m, trong chiều và đêm nay (18/11) ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Từ đêm 18/11 đến ngày 19/11, khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Đáng lưu ý, mưa giông mạnh xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá và nhất là gió giật mạnh trong mưa giông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ.

Trung Bộ mưa lớn kéo dài, có nơi trên 250mm

Ngoài gây mưa và làm giảm nhiệt độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, không khí lạnh khi tương tác với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn sẽ gây mưa tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Đợt mưa này dự báo kéo dài từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Vị trí của khối không khí lạnh (đường màu xanh) lúc 9h20 ngày 18/11/2026. Nguồn: NCHMF

Cụ thể, từ chiều 19/11 đến ngày 20/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Từ đêm 20/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Trong các đợt mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, từ chiều và tối 18/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Từ đêm 18/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m, biển động.