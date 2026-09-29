Cơ quan khí tượng thông tin, ngày hôm nay 29/9, khu vực Bắc bộ tiếp tục trải qua hình thái thời tiết ngày có nắng, oi nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C. Hình thái thời tiết khó chịu này được dự báo còn duy trì trong ngày mai.

Từ đêm 30/9, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh yếu và lệch đông. Vì vậy, trời chuyển mưa rào và giông rải rác. Mưa xuất hiện theo cơn với cường độ không mạnh, đồng thời nền nhiệt giảm 2-4 độ C so với những ngày trước đó. Nhiệt độ cao nhất trong các ngày 1-4/10 ở miền Bắc là 30-32 độ C, vùng núi cao có thể se lạnh.

Dự báo sau đó, từ đêm 4/10, không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khoảng thời gian từ đêm 4/10 đến ngày 5/10, miền Bắc xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ tiếp tục giảm sâu so với những ngày trước đó.

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, Bắc bộ cuối tuần mát mẻ

Đợt không khí lạnh tăng cường từ cũng gây mưa giông rải rác cho khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh từ đêm 4/10 đến ngày 5/10. Từ khoảng đêm 5/10, mưa mở rộng ra khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi.

Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 29-30/9 tiếp tục không mưa, trời oi nóng với mức nhiệt cao nhất 36 độ C. Từ ngày 1/10, trời chuyển nhiều mây, có mưa giông rải rác với nhiệt độ trong ngày dao động từ 26-32 độ C.

Trong hai ngày 1-2/10, Hà Nội ít khả năng xảy ra mưa dông, nền nhiệt dễ chịu, từ 26-32 độ C. Sau đó từ đêm 4/10 đến ngày 5/10, Hà Nội chuyển nhiều mây, có mưa giông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày 5/10, nhiệt độ dao động trong ngày chỉ từ 23-27 độ C.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, trong các ngày 29-30/9, trời tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 1/10, Nam bộ, Tây Nguyên bước vào chuỗi ngày ít mưa, trời nắng nhẹ.