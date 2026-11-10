Không khí lạnh kèm mưa rào và dông ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ

Nhiệt độ ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ lúc 1 giờ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Tại trạm Bạch Long Vỹ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, trạm Cô Tô đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8-9, trạm Cồn Cỏ có gió đông bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9, trạm Lý Sơn đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, trạm Phú Quý có gió giật cấp 7.

Trên đất liền sáng 10/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở nam Trung Bộ. Gió đông bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Nhiệt độ ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, thành phố Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến từ 15-18 độ C.

Từ sáng sớm 10/11 đến đêm 11/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-280mm, cục bộ có nơi trên 450mm; khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía đông tỉnh Đắk Lắk có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Trên biển, ngày và đêm 10/11, ở vịnh Bắc Bộ ngày có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, từ đêm gió giảm dần; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động mạnh.

Vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh. Vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông và từ Gia Lai đến Cà Mau, phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.