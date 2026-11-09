Không khí lạnh gây rét ở Bắc Bộ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ

Sáng 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, hầu khắp khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông. Riêng phía nam tỉnh Phú Thọ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nhiệt độ lúc 7 giờ sáng phổ biến từ 19–21 độ C, vùng núi từ 15–18 độ C. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ, gió đông bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9. Tại đặc khu Cô Tô, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

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Hà Nội trời rét, Huế chuyển lạnh từ đêm 9/11

Ngày 9/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3–4. Vùng ven biển có gió cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét. Từ đêm 9/11, TP Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến từ 15–18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Tại Hà Nội, trong sáng 9/11 có lúc có mưa, trời rét.

Bắc Biển Đông có sóng cao tới 6 m

Ngày và đêm 9/11, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9–10. Sóng biển ở Bắc Biển Đông cao 4–6 m, ở vịnh Bắc Bộ cao 2–4 m. Biển động mạnh.

Vùng biển phía bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9. Sóng biển cao 3–5 m, biển động mạnh.

Mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ đến đêm 11/11

Trong sáng 9/11, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông. Trong ngày 9/11, Nghệ An có mưa to đến rất to và dông.

Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển.