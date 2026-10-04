Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 4/10, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Tại vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ lúc 1 giờ tại Bắc Bộ phổ biến 26-29 độ C.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang các khu vực khác của Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 4/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, riêng vùng núi cao có nơi chỉ còn 14-17 độ C.

Riêng trong đêm 4 và ngày 5/10, nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 21-24 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ trung bình phổ biến 23-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Tại Hà Nội, không khí lạnh dự kiến ảnh hưởng từ đêm 4/10. Từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, thành phố có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ gần sáng 5/10, thời tiết chuyển lạnh.

Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm ngày 4/10

Trên diện rộng, từ gần sáng 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế cũng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Bản tin xu thế thời tiết của cơ quan khí tượng cũng dự báo Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm 4/10, vùng núi có nơi trời rét.

Trên biển, thời tiết xấu gia tăng rõ rệt khi không khí lạnh tràn xuống. Từ gần sáng và sáng 5/10, vịnh Bắc Bộ chuyển gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-3 m, biển động mạnh. Dự báo biển ngày 4/10 cũng cho thấy gió tại vịnh Bắc Bộ sẽ mạnh nhanh từ gần sáng 5/10.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh. Đến ngày 6/10, vùng gió mạnh tiếp tục mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội sáng có mây, trời nắng; sau nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gần sáng mai trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ C thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng trung du và đồng bằng sáng có mây, trời có nắng. Gió nhẹ; chiều tối và đêm gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.