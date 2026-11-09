Không khí lạnh gây mưa giông, trời Hà Nội chuyển rét

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này khi di chuyển và tham gia các hoạt động ngoài trời.

Phụ huynh đưa con đến lớp trong điều kiện mưa to và gió giật mạnh, đầu giờ sáng 9/11.

Phụ huynh đưa con đến lớp trong điều kiện mưa to và gió giật mạnh, đầu giờ sáng 9/11.

Phụ huynh đưa con đến lớp trong điều kiện mưa to và gió giật mạnh, đầu giờ sáng 9/11.

Phụ huynh đưa con đến lớp trong điều kiện mưa to và gió giật mạnh, đầu giờ sáng 9/11.