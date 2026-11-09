Không khí lạnh gây mưa giông, trời Hà Nội chuyển rét
Không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ khiến khu vực Thủ đô Hà Nội sáng 9/11/2026 có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, trời chuyển rét.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này khi di chuyển và tham gia các hoạt động ngoài trời.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/khong-khi-lanh-gay-mua-giong-troi-ha-noi-chuyen-ret-post1401054.html