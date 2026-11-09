Không khí lạnh gây mưa giông cho hàng loạt phường, xã ở Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào, rải rác có giông; riêng Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to.

Tại Hà Nội, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra-đa thời tiết, cơ quan khí tượng ghi nhận mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển tại nhiều khu vực.

Ảnh mây vệ tinh cho thấy nhiều xã, phường ở Hà Nội có mưa. Nguồn: NCHMF

Các khu vực có mây đối lưu gồm: Đa Phúc, Bất Bạt, Ba Vì, Suối Hai, Quốc Oai, Dương Hòa, Sơn Đồng, Hoài Đức, Tây Tựu, Thượng Cát, Phú Diễn, Thiên Lộc, Đông Ngạc, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Nội Bài, Xuân Đỉnh, Phú Thượng, Phúc Thịnh, Ngọc Hà, Vĩnh Thanh, Tây Hồ, Hồng Hà, Sóc Sơn, Bồ Đề, Đông Anh, Thư Lâm, Việt Hưng, Phù Đổng, Hưng Đạo, Chương Mỹ và An Khánh.

Vùng mây đối lưu có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng. Trong sáng nay, mưa rào và giông có thể xảy ra tại hàng loạt phường, xã khác của Hà Nội như: Quang Minh, Xuân Phương, Mê Linh, Đan Phượng, Thạch Thất, Hòa Lạc, Long Biên, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Từ Liêm, Tây Mỗ, Trung Giã, Kim Anh... và các khu vực lân cận.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này khi di chuyển và tham gia các hoạt động ngoài trời.

Không khí lạnh tràn về, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc có mưa giông. Ảnh: Hoàng Minh

Dự báo, trong hôm nay 9/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Khu vực Hà Nội sáng 9/11 có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; trời chuyển rét.

Từ sáng sớm đến sáng 9/11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngày 9/11, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.