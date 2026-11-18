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Theo thông tin mới nhất từ dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa và chiều nay 18/11, bộ phận không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực biên giới phía Bắc nước ta.

Dự báo, từ chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh, mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Miền Bắc giảm nhiệt nhanh, vùng núi có nơi rét đậm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chuyển rét rõ rệt. Nhiệt độ giảm nhanh xuống còn 16-19 độ, riêng một số nơi ở vùng núi xuống dưới 15 độ, có khả năng xảy ra rét đậm.

Sang ngày mai (19/11), nhiệt độ ban ngày tại các khu vực này tiếp tục duy trì ở mức thấp, phổ biến 19-22 độ.

Không khí lạnh về dồn dập, miền Bắc mưa chuyển rét. Ảnh: Minh Hiền

Về diễn biến mưa, trong đêm nay, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Sau đó, mưa giảm dần.

Trung Trung Bộ mưa lớn kéo dài, có nơi trên 250mm

Dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh cũng cho biết từ ngày mai (19/11), không khí lạnh tiếp tục mở rộng ảnh hưởng xuống khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Không chỉ khiến thời tiết chuyển lạnh, hình thái thời tiết này còn gây ra một đợt mưa lớn diện rộng tại Trung Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng dự báo, đợt mưa lớn tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có khả năng kéo dài đến hết đêm 21/11. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió Đông Bắc mạnh từ cấp 6 trở lên tại nhiều khu vực, gồm: vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, có phương án đảm bảo an toàn trước tình hình gió mạnh.