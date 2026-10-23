Không khí lạnh đến nhưng trời vẫn nóng: Hé lộ điều đáng chú ý về mùa đông 2026

Vì sao không khí lạnh tràn về, vì sao miền Bắc vẫn nắng?

Theo dự báo thời tiết miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ yếu, di chuyển lệch về phía đông. Khi kết hợp với trường gió đông đến đông nam ở độ cao 1.500-5.000m, không khí lạnh chỉ gây mưa rào rải rác, có nơi có dông cho khu vực phía Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế, thông tin trên VTC News.

Không khí lạnh suy yếu nhanh khiến thời tiết miền Bắc chuyển nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ. Ảnh minh họa

Đáng chú ý dự báo trong 1 tháng tới (từ nay đến 22/11), các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn 1-2 độ, trong đó, Nam Bộ cao hơn 0,5-1 độ.

"Trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa tây nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Nhận định xa hơn, cơ quan khí tượng cho hay, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại khiến nhiệt độ giảm sâu, nhưng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Dự báo từ tháng 2-4/2027, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, số ngày rét đậm, rét hại khả năng thấp hơn. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có thể xuất hiện các đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại.

Trong thời kỳ cuối mùa Đông, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc có thể ít hơn trung bình nhiều năm.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 23/10/2026

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khu vực này có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thời tiết hôm nay khu vực này có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.