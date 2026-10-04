Không khí lạnh đẩy thời tiết xấu trên biển vào đất liền, miền Trung mưa dài ngày

Miền Trung mưa lớn kéo dài

Theo dự báo của TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, từ ngày 4/10, một bộ phận không khí lạnh di chuyển vào miền Bắc nước ta, khiến nền nhiệt tại vùng núi có thể giảm xuống 17 độ C. Không khí lạnh đi kèm gió mạnh và mưa lớn, sau đó dịch chuyển dần xuống miền Trung.

TS. Nguyễn Ngọc Huy nhận định, mưa ở miền Bắc trong đợt này có xu hướng xảy ra ngắn theo kiểu cuốn chiếu trong các ngày 4 và 5/10. Sau đó, vùng mưa dịch chuyển về miền Trung trong các ngày 6, 7 và 8/10. Khi không khí lạnh tràn xuống, khu vực đất liền từ Thanh Hóa đến Huế sẽ xuất hiện một đợt gió đông bắc ngắn nhưng khá mạnh.

Miền Trung có thể xuất hiện mưa lớn kéo dài nhiều ngày do tác động của nhiều hình thế thời tiết. Ảnh: PV

Đáng chú ý, từ khoảng ngày 6/10, miền Trung có khả năng bước vào một giai đoạn mưa kéo dài. Theo dự báo, khả năng xảy ra mưa trong giai đoạn 6-12/10 là khoảng 70%.

TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định, sau ngày 8/10, trên Biển Đông có dấu hiệu xuất hiện một vùng áp thấp. Nếu vùng áp thấp này hình thành, miền Trung có thể đối diện với tổ hợp thời tiết bất lợi gồm mưa lớn do không khí lạnh, tác động của áp thấp và nhiễu động gió đông. Trong kịch bản này, mưa tại miền Trung có thể kéo dài tới ngày 12/10 hoặc lâu hơn.

Cùng với mưa, khu vực biển Trung Bộ và Nam Trung Bộ được dự báo có một giai đoạn sóng to, gió lớn từ ngày 6 đến 9/10. Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, gió Đông Bắc trên vùng biển khu vực Hoàng Sa vào bờ có thể mạnh cấp 6-7, sóng biển cao khoảng 3,5m, khu vực gần bờ cao khoảng 2,5m. Sóng lớn có khả năng gây sạt lở khu vực ven bờ từ Quảng Bình tới Quảng Nam cũ.

TS Nguyễn Ngọc Huy khuyến cáo, ngư dân miền Trung có tàu đánh cá cỡ nhỏ, không chịu được gió cấp 7 và sóng ngoài khơi cao 3,5m, không nên ra khơi ở vùng ven biển miền Trung trong giai đoạn từ ngày 6 đến 12/10.

Theo chuyên gia, những ngày tới Việt Nam sẽ có sự thay đổi lớn về hệ thống khí áp, nhiệt độ và độ ẩm. Khối khí áp cao kèm không khí lạnh đi vào miền Bắc từ ngày 4/10, sau đó dịch chuyển dần xuống miền Trung.

Sự thay đổi đồng thời của khí áp, nhiệt độ và độ ẩm có thể tác động rõ hơn đến những người nhạy cảm với thời tiết. Người già, trẻ em và người trung tuổi có thể dễ gặp tình trạng đau cơ bắp, xương khớp khi các yếu tố thời tiết thay đổi.

Nguyên nhân mưa dông tăng dần ở miền Trung

Bà Phạm Phương Chi, phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khi không khí lạnh sẽ nén và đẩy dần rãnh áp thấp về phía Nam, mưa dông sẽ tăng dần lên trên khu vực Bắc Bộ và bắt đầu từ khu vực vùng núi phía Bắc.

"Khoảng đêm 4 - 5/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh xuống ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ, sau đó đến khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3 - 4" - bà Chi cho hay.

Đại diện Phòng Dự báo Thời tiết cho biết thêm, không khí lạnh sắp tới khả năng gây ra hiện tượng giảm nhiệt độ khá rõ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 4/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 - 22 độ C, vùng núi cao 14 - 17 độ C. Nhiệt độ giảm nhiều nhất có thể là trong ngày 5/10.

Khu vực Hà Nội từ gần sáng ngày 5/10 sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ đêm 4/10 đến sáng 5.10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng ngày 5.10 trời chuyển lạnh.

Trên biển, từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao từ 2 - 3m; biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2 - 4m; biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Về diễn biến mưa do không khí lạnh, từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (4/10), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo chiều và đêm 4/10, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông; vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.