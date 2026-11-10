Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Nam Trung bộ

Hà Nội 15-16 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm qua đến sáng sớm nay 10-11, không khí lạnh tiếp tục di chuyển sâu xuống phía Nam nước ta, ảnh hưởng đến Trung Trung bộ và sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung bộ vào sáng nay. Trên đất liền, gió Đông Bắc phổ biến cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Hiện tại, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét. TP Huế trời lạnh. Rạng sáng nay, Hà Nội còn 15-16 độ C, trời rét. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật cảnh báo, nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở Bắc bộ phổ biến còn 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C (số liệu dự báo trước đó là 12-13 độ C). Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến 15-18 độ C.

Trên biển, gió Đông Bắc hoạt động mạnh. Vịnh Bắc bộ có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng cao 4-6m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m.

Mưa lớn tiếp diễn ở Trung bộ

Đêm 9-11 và sáng sớm 10-11, mưa to đến rất to tiếp tục xảy ra từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Số liệu quan trắc từ 19 giờ ngày 9-11 đến rạng sáng 10-11 cho thấy nhiều nơi có lượng mưa trên 200mm. Trong đó, trạm Hương Phú (TP Huế) ghi nhận 567,6mm, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 249,4mm, Hướng Sơn (Quảng Trị) 220,6mm và trạm Thôn 10, xã Ea Mđoal (Đắk Lắk) 221,6mm.

Mưa ngập ở xã Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) ngày 9-11. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Cơ quan khí tượng - thủy văn dự báo trong ngày 10-11, mưa có xu hướng giảm ở phía Bắc của khu vực Trung bộ. Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị chỉ còn mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 60mm.

Tuy nhiên, trọng tâm mưa lớn vẫn duy trì ở phía Nam của Trung bộ. Từ sáng sớm 10-11 đến đêm 11-11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa phổ biến 150-280mm, cục bộ trên 450mm. Phía Nam của tỉnh Quảng Trị và phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa 80-160mm, cục bộ trên 250mm. Khánh Hòa có mưa 60-120mm, có nơi trên 150mm.

TPHCM và Nam bộ tiếp tục nắng nóng, mưa giảm Ngày 10-11, thời tiết TPHCM và Nam bộ tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng nhiều, nhiệt độ cao. Theo dự báo của Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Tại TPHCM, trời nắng từ sáng đến trưa và đầu giờ chiều, thời tiết oi nóng. Mưa dông có khả năng xuất hiện cục bộ vào chiều tối và tối. Theo cơ quan khí tượng, mưa tại Nam bộ giảm rõ trong những ngày đầu tuần. Tuy nhiên, hình thế ít mưa không kéo dài. Từ ngày 11 và 12-11, các hình thế gây mưa thay đổi, tạo điều kiện cho nhiễu động trong đới gió Đông hoạt động trở lại. Trong các ngày từ 12 đến 15-11, mưa dông có thể trở lại, tập trung vào chiều tối và đêm.