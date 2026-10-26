Không khí lạnh chớm về nhưng Hà Nội vẫn nóng 33 độ, bao giờ mới se lạnh?

Không khí lạnh về miền Bắc nhưng Hà Nội vẫn nóng

Từ sáng nay, 26/10, không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến một phần miền Bắc, nhưng chỉ một chút xíu.

Không khí lạnh còn đang rất yếu, dường như chẳng về đến Hà Nội. Vì vậy, người dân Thủ đô có lẽ vẫn chưa cảm nhận được chút se lạnh nào, thậm chí… vẫn thấy nóng.

Trưa và chiều nay, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội vẫn ở khoảng 31-33oC, nhiệt độ cảm nhận có thể lên đến khoảng 36oC. Như vậy là có giảm nhiệt nhẹ so với hôm qua nhưng về cảm nhận thì vẫn khá oi ả.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 26/10. Ảnh: Ventusky, ICON.

Ngày nào Hà Nội có thể chuyển se lạnh?

Trong vài ngày tới, không khí lạnh tiếp tục khuếch tán xuống, khiến nhiệt độ Hà Nội có xu hướng giảm nhẹ. Mức giảm ban đầu chỉ khoảng 1-2oC, không tạo ra sự khác biệt rõ rệt.

Theo các mô hình dự báo hiện tại, có hai khoảng thời gian đáng chú ý là ngày 29-30/10 và 1-2/11. Đây là những thời điểm Hà Nội có khả năng mát hơn, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể xuống dưới 30oC, thậm chí sáng sớm có thể se lạnh.

Dù vậy, các mô hình quốc tế hiện chưa thống nhất về thời điểm và mức độ giảm nhiệt, nên dự báo này có độ chắc chắn chưa cao, trong vài ngày tới còn có thể thay đổi.

Dự báo của mô hình ICON (Đức) về nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc vào trưa, chiều 30/10. Ảnh: Ventusky, ICON.

Những ngày tới, Hà Nội có thể có mưa nhỏ

Từ sau ngày 26/10, thời tiết Hà Nội nhìn chung có thể dễ chịu hơn đôi chút, dù chưa thể gọi là mát hẳn. Còn để gọi là lạnh thì... lại càng chưa thể.

Nhưng khi thời tiết thay đổi, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa nhỏ hoặc mưa rào bất chợt. Vì vậy, người dân nên mang đồ che mưa khi ra ngoài, chú ý giữ ấm đường hô hấp vào sáng sớm nếu nhiệt độ giảm.