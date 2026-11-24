Miền Bắc đón đợt rét kéo dài 3 ngày. (Ảnh: Mai Liên)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 24/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến thời tiết chuyển rét. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Trong ngày và đêm 24/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm. Riêng khu vực vùng núi và trung du có nơi mưa to, lượng mưa có thể vượt 70mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Tại Hà Nội, ngày và đêm 24/11 có lúc có mưa, trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 20-22 độ C, thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến 14-16 độ C.

Đợt rét tại miền Bắc dự kiến kéo dài khoảng 3 ngày, đến hết ngày 26/11. Ngày 25/11 được dự báo là thời điểm rét nhất, nhiệt độ ban ngày ở nhiều nơi không vượt quá 19 độ C.

Người dân cần chủ động giữ ấm, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm, đồng thời theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để có phương án ứng phó phù hợp.

(tổng hợp)